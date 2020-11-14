İzmir'deki depremde can kaybı 116'ya yükseldi

İzmir'deki depremde can kaybı 116'ya yükseldi

TÜRKİYE 14.11.2020, 22:34
İzmir'deki depremde can kaybı 116'ya yükseldi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 116'ya yükseldiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında 48'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 3 bin 630 artçı sarsıntı kaydedildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, depremde 116 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 1034 kişiden 1021'i taburcu edildi, 8 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

Hayatını kaybeden Nurcan Hiçyılmaz Tosun'un cenazesi toprağa verildi

Depremde yaşamını yitiren Nurcan Hiçyılmaz Tosun, son yolculuğuna uğurlandı.

Barış Sitesi enkazından çıkarılan Tosun (50), tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde dün akşamüstü hayatını kaybetti.

Eşi Murat Tosun tarafından Ankara'ya götürülen Tosun'un naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi. 

Nurcan Hiçyılmaz Tosun'un emekli memur olduğu öğrenildi. 

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