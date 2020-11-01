İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye yükseldi
AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 62, tedavisi devam edenlerin sayısının 218 olduğunu bildirdi.
TÜRKİYE 01.11.2020, 18:21
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 62'ye yükseldiğini bildirdi.
AFAD'dan saat 17.20'de yapılan açıklamada, vefat edenlerin sayısının 62'ye çıktığı duyuruldu.
Açıklamada, 940 kişinin yaralandığı, bunlardan 722'sinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği, 218'inin ise tedavisinin devam ettiği kaydedildi.
İzmir'de 8 binada arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarılan açıklamada, depremin ardından 43'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere 947 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.
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