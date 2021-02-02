İzmir'deki selde can kaybı 2'ye yükseldi

İzmir, tarihinin en yoğun yağışlarından birini aldı.

Şiddetli sağanağın ardından bütün şehir sular altında kaldı. Derelerin taşmasıyla caddeler, sokaklar sular altında kaldı.

2 CAN KAYBI

Menderes ilçesi Yeniköy’de araçlarıyla azgın sulara kapılan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

"95'TEN BU YANA EN BÜYÜK YAĞIŞ"

Olay yerinde incelemelerde bulunan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Dün geceden itibaren 1995 yılından bu yana yaşanan en büyük yağış gerçekleşti. Uzun yıllar İzmir şubat ayı ortalaması 102 kg oldu. Sadece Konak ilçesine 10 saatte 142 kg yağış düştü. Dolayısıyla bu bir felakete dönüştü. 5-6 ilçemizde sel ve su baskınları var. Menderes’te de dere taşması sonucunda 1 vatandaşın cansız bedeni bulundu. Araç içerisinde sürüklendikleri anlaşılıyor. Aracın içinde de 1 vatandaş var. Yağış ve risk devam ediyor. Arkadaşlar temkinli çalışıyor. Şu ana kadar İzmir’de 1.272 noktada su baskını ihbarı var, birçok alt geçit su altında kaldı ve trafik kilitlendi. Tüm kurumlar birlikte çalışarak bunu aşmaya çalışıyoruz. Bu saat itibariyle trafik normale dönmüş değil. Bu nedenle kamu çalışanlarına 1 gün idari izin verdik. Yarın hayat normale dönünce çalışmalara devam edeceğiz.” dedi.

TARLAYA BAKMAYA GİDERKEN SUYA KAPILDILAR

Kaan Soydan ve Hıdır Öztürk’ün, kendilerine ait tarlada zarar olup olmadığına bakmak için gittikleri sırada araçlarıyla birlikte sel sularına kapıldığı öğrenildi.