İzmir'deki zayıflama ameliyatı ölümle sonuçlandı !

Tüp bebek tedavisi öncesinde zayıflamak üzere ameliyat olan ve hayatını kaybeden hastayla ilgili yargılanan doktorun 2 buçuk yıl hapsi, 45 bin lira para cezasına çevrildi.

TÜRKİYE 25.11.2021, 14:08
İzmir'deki zayıflama ameliyatı ölümle sonuçlandı !

Mayıs 2019'da İngiltere'nin Londra şehrinde yaşayan 28 yaşındaki Özge Mitoğlu, Türkiye'ye geldi.

Mitoğlu, tüp bebek tedavisi öncesi fazla kilolarından kurtulmak için akrabalarının bulunduğu İzmir'e geldi.

Burada özel bir hastanede mide küçültme ameliyatı olan Mitoğlu, ameliyattan iki gün sonra rahatsızlanarak hastaneye yeniden başvurdu.

HASTANE İHMALİ GÖRÜLDÜ

Yapılan tedaviye cevap vermeyen genç kadın, ameliyattan dört gün sonra hayatını kaybetti. Aile, olayda hastanenin ihmali olduğunu iddia etti.

DOKTOR, SUÇLAMALARI REDDETTİ

Özge Mitoğlu'nun eşi Mehmet Mitoğlu, eşinin ölümünün ardından savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında operasyonu gerçekleştiren doktor M.Y.U.'nun tıbbi hatasının bulunup bulunmadığının araştırılması amacıyla ameliyata ilişkin evrak, İzmir Adli Tıp Kurumu ve İstanbul Adli Tıp Kurumu 8'inci İhtisas Dairesi'ne gönderildi. İncelenen evrak sonrası hazırlanan iddianamede, M.Y.U. hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle İzmir 49'uncu Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. M.Y.U.'nun iddianamedeki ve mahkemedeki savunmalarında, ölümün ameliyattan değil, pıhtı atması sonrası bağırsaklarda oluşan komplikasyondan kaynaklandığını savunarak, suçlamaları reddettiği öğrenildi.

CEZALANDIRILMASI TALEP EDİLDİ

İzmir 49'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz sanık M.Y.U. ve taraf avukatları katıldı. Savcı tarafından verilen mütalaada, İstanbul Adli Tıp Kurumu 8. Adli Tıp İhtisas Kurulu'ndan alınan rapor doğrultusunda Mitoğlu'nun tedavisine katılan genel cerrahi uzmanı M.Y.U.'nun uygulamalarının tıp kurallarına uygun olmadığı oy birliği ile görüş belirtildiği yer aldı. Savcı, sanığın, Mitoğlu'nun ölümüne taksirli davranışıyla sebebiyet verdiği ve üstüne atılı suçu işlediğinin delillerden anlaşıldığını belirterek 'taksire ölüme neden olma' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

HAPSİ, PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ

Mütalaanın ardından söz alan doktor M.Y.U.'nun avukatı, müvekkilinin beraatini istedi. Kararı açıklayan mahkeme, M.Y.U.'yu 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmalardaki iyi hali göz önünde bulundurularak bu ceza 2,5 yıla indirilirken hakim, sanığın kişiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna, suçun işlenmesindeki özelliklere göz önüne alınarak hapis cezasını 45 bin 500 lira para cezasına çevirip, sanığın doktorluk mesleğini gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranması sebebiyle taksirle suçtan mahkumiyetine karar verildiğinden doktorluk mesleğini icra etmekten 6 ay süreyle yasaklanmasına karar verdi.

#İzmir #tüp bebek tedavisi
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