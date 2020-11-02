İzmir depreminde ölü sayısı kaç oldu? 4. günde deprem bölgesinde son durum

AFAD: 85 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralanan 994 vatandaştan 774’ü taburcu edildi. 220 vatandaşın tedavisi sürüyor.

TÜRKİYE 02.11.2020, 10:46 02.11.2020, 13:47
İzmir depreminde ölü sayısı kaç oldu? 4. günde deprem bölgesinde son durum

Bakan Kurum, 83 kişinin depremde hayatını kaybettiğini, 962 kişinin yaralandığını açıkladı. Bakan Kurum, 4'ü ağır 9 kişinin yoğun bakımdaki tedavilerinin devam ettiğini bildirmişti

AFAD'tan gelen açıklamaya göre  85 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralanan 994 vatandaştan 774’ü taburcu edildi. 220 vatandaşın tedavisi sürüyor.

#Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum #İzmir
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