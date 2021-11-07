İzmir'in Foça açıklarında 52 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen aralarında hamile bir kadının da bulunduğu 52 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

TÜRKİYE 07.11.2021, 19:33
İzmir'in Foça açıklarında 52 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından saat 02.00 sıralarında Aslanburnu mevkii açıklarında can salları içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi sevk edildi.

53 GÖÇMEN KURTARILDI

Can sallarındaki 36'sı erkek, 13'ü kadın ve 3'ü çocuk 52 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik görevlileri tarafından gemiye çıkartılarak Foça Balıkçı Barınağı'na getirildi. Düzensiz göçmenler yasal işlemleri yapılmak üzere Foça Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Soruşturma sonucunda düzensiz göçmenlerden 7'sinin Suriye (3 erkek, 2 kadın, 2 çocuk), 8'inin Kongo (6 erkek, 2 kadın), 26'sının Somali (19 erkek, 6 kadın, 1 çocuk), 7'sinin Eritre (6 erkek ve 1 hamile kadın), 3'ünün Angola (1 erkek, 2 kadın), 1'inin Haiti (erkek) uyruklu olduğu tespit edildi.

GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NE TESLİM EDİLECEK

Yunan unsurlarınca Türk karasularına itildiklerini ifade eden göçmenlerden hamile olan kadın Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 51'inin Foça'daki işlemleri sürüyor.

Göçmenlerin işlemlerin tamamlanmasının ardından İzmir'in Çiğli ilçesindeki Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği bildirildi.

#İzmir #Foça #Sahil Güvenlik Komutanlığı
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