İzmir'in Menderes ilçesindeki yangın kontrol altında

İzmir'in Menderes ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını devam ediyor.

Yangının başlamasının ardından bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşların da destek verdiği söndürme çalışmalarına 40 arazöz, 7 helikopter ve 2 uçakla başlandı.

Havanın kararmasıyla havadan müdahalenin durduğu yangın bölgesine çok sayıda arazöz ve yangın söndürme işçisi sevk edildi.

Sabah saatlerinden itibaren karadan ulaşılamayan noktalara havadan yoğun müdahale sürüyor. Söndürme çalışmalarına 9 helikopter ve 2 uçak katılıyor.

Yangının kısmen kontrol altına alındığı bildirildi. Ancak bazı bölgelerde tekrar alevlenmeler yaşandığı etkili olmaya başlayan rüzgarın da çalışmaları olumsuz etkilediği belirtiliyor.

Sahil kenarında bulunan Özdere İzmir Caddesi yakınlarındaki 79 haneli Koru Sitesi valilik kararıyla boşaltılmıştı. Gece saatlerinde alevlerin ulaştığı sitede bazı evler yanmıştı.