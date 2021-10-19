İzmir merkezli 41 ilde FETÖ operasyonu: 158 gözaltı kararı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 41 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltı kararı verilen 158 şüpheliden 108'i yakalandı.
İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma sürüyor.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılğı soruşturma kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı İzmir Bölge Başkanlığı, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yaptığı veri paylaşımı sonucunda, askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama yaptığı tespit edilen, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/ kontörlü sabit hat irtibat kurduğu saptanan ve daha önce gözaltına alınan itirafçıların ifadesi doğrultusunda 158 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON BAŞLATILDI
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir merkezli 41 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.
Önceden belirlenen adreslere, saat 01.00 sıralarında baskın yapıldı.
158 ŞÜPHELİDEN 108'İ GÖZALTINA ALINDI
Bu kapsamda; büfe/kontörlü sabit hat irtibatı tespit edilen, bir kısmı hakkında örgüt mensubu olduklarına dair itirafçı beyanı ve askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama tespiti bulunan 33'ü muvazzaf 48 asker ile 110'u darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi toplam 158 şüpheli'den 108'i gözaltına alındı.
158 ŞÜPHELİDEN 110'U ASKERİ OKUL ÖĞRENCİSİ
Öte yandan, örgütün TSK yapılanmasında yer alan şüphelilerin 3'ü Deniz Kuvvetleri, 15'i Kara Kuvvetleri, 13'ü Hava Kuvvetleri, 1'i Sahil Güvenlik ve 16'sı da Jandarma Genel Komutanlığı'ndan olduğu öğrenildi.
Öte yandan, bazı zanlıların yurt dışında olduğu belirlenirken, ekiplerin kalan şüphelileri yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Ayrıca, şüphelilerin 1'i albay, 1'i binbaşı, 1'i yüzbaşı, 3'ü üsteğmen, 1'i teğmen, 30'u astsubay ve 11'inin ise uzman çavuş rütbesinde olduğu bildirildi.
Öte yandan, 158 şüpheliden 110'nun darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi öğrenildi.
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