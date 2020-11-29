İzmir'de 462 litre kaçak içki ele geçirildi
İzmir'in Dikili ilçesinde 462 litre kaçak içki ve 40 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
TÜRKİYE 29.11.2020, 11:51 29.11.2020, 14:55
İzmir İl Jandarma ve Kınık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesinde yaşayan S.G'nin kaçak içki imal ederek piyasaya sürdüğü bilgisine ulaştı.
Zanlının adresindeki aramalarda 462 litre kaçak içki, 40 litre etil alkol ve 1 arıtma cihazı ile alkol yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
S.G, gözaltına alındı.
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