İzmir’de belediye otobüsünün motor bölümünde patlama
Belediye otobüsünün motor kısmında bilinmeyen nedenle yaşanan 2 patlama, paniğe neden oldu. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
TÜRKİYE 17.08.2021, 20:48
İzmir’in Konak ilçesi Eşrefpaşa Caddesi üzerinde, Anafartalar Polis Merkezi Amirliği’nin karşısındaki durağa yanaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü’ne ait Tınaztepe-Lozan Meydanı hattında çalışan otobüsün motor kısmında, saat 14.40 sıralarında art arda 2 patlama gerçekleşti.
Seslerin ardından, alevler ve dumanlar yükseldi.
Otobüs içindeki yolcular hızla tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
YOL TRAFİĞE KAPATILDI
Cadde, trafik polisleri tarafından trafiğe kapatıldı.
Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.
KİMSE ZARAR GÖRMEDİ
Olayda patlama sesleri nedeniyle panik yaşanırken, kimse zarar görmedi.
Söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından cadde trafiğe açıldı.
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