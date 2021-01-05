İzmir’de yürekler ağızlara geldi!

İzmir’de gece saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış ana yol ve caddelerde su birikintilerine neden oldu.

Alt geçitlerde biriken yağmur suları nedeniyle araçlar buralardan geçmekte güçlük çekerken bazı mahallelerde su baskınları meydana geldi

Yağmurla birlikte oluşan şimşekler geceyi aydınlattı.