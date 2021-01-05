İzmir’de yürekler ağızlara geldi!
Şimşekler geceyi gündüze çevirdi. O anları görenler hayretler içinde kalırken korkudan yürekleri ağızlarına geldi.
TÜRKİYE 05.01.2021, 12:11
İzmir’de gece saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış ana yol ve caddelerde su birikintilerine neden oldu.
Alt geçitlerde biriken yağmur suları nedeniyle araçlar buralardan geçmekte güçlük çekerken bazı mahallelerde su baskınları meydana geldi
Yağmurla birlikte oluşan şimşekler geceyi aydınlattı.
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