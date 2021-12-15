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İzmit’te cerrah hakkında taciz suçlaması

İki hemşire çalıştıkları özel muayenehanenin sahibi plastik ve estetik cerrah hakkında kendilerini taciz ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

TÜRKİYE 15.12.2021, 13:33
İzmit’te cerrah hakkında taciz suçlaması

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde hemşireler A.K. ve A.S., çalıştıkları özel muayenehanenin sahibi plastik ve estetik cerrahı H.M.A.’nın kendilerini taciz ettiğini iddia ederek polise şikayette bulundu.

Yaklaşık 6 aydır muayenehanede çalışan A.K. ve A.S., doktor H.M.A.'nın giyindikleri odayı anahtar deliğinden gözetlediğini öne sürdü.

15 GÜN UZAKLAŞTIRMA KARARI

Doktor H.M.A. hakkında, hemşirelere yaklaşamaması için 15 gün süreli uzaklaştırma kararı çıkarıldı.

Hemşirelerden A.K. polise verdiği ifadesinde, “İş yerinin içerisinde hem dinlenme hem de üzerimizi değiştirme amaçlı kullandığımız bir oda bulunmaktadır. 6 Aralık günü öğleden sonra bu odada giyindiğim sırada kapının arkasında bir gölge gördüm. Kapıdan dışarıya baktığımda da kimseyi göremedim. Konuyu aynı iş yerinden arkadaşım A.S. ile paylaştım. Bulunduğumuz iş yerinin zemini beyaz bir zemindir. Biz kapının arkasına geçerek gerçekten birinin gelip gelmediğini kontrol ettiğimizde, kapının önünde biri durduğu zaman bir gölge oluştuğunu tespit ettik. Ayrıca doktor H.M.A., biz merdivenlerden çıkarken hep önden yürümemizi isterdi. Biz kadınlara saygısı gereği böyle bir şey yaptığını düşünüyorduk. Ancak arkadaşım A.S. bana, doktorun kalça bölgeme baktığını söyledi. Bunun üzerine bir daha doktor H.M.A.'dan önce merdiven çıkmadım. Sürekli kalça bölgeme bakıp aynı zamanda kapı önünden beni röntgenlediğini düşündüğüm H.M.A. hakkında şikayetçiyim.” dedi.

“KAPI DELİĞİNDEN BAKTIĞIMDA DOKTOR İLE GÖZ GÖZE GELDİK”

Anahtar deliğinden baktığında doktorla göz göze geldiğini söyleyen hemşire A.S. ise ifadesinde şunları söyledi:

“H.M.A.'dan bundan 1 hafta kadar önce iş yerine kamera taktırmasını istedik. Ancak kendisi bir alt katta çalışan eşini mazeret göstererek kamera taktırmadı. Bu iş yerinde bizim istirahat alanımız olarak kullandığımız, aynı zamanda üzerimizi de değiştirdiğimiz bir alan vardır. A.K. isimli arkadaşım bu odada üzerini değiştirirken kapının altında bir karartı gördüğünü ve konudan rahatsız olduğunu bize anlattı. Ancak emin olamadığımız için bu durumu sorun haline getirmedik. 9 Aralık günü bahsettiğim odada üzerimi değiştirdiğim sırada ben de kapının altında bir karartı gördüm. Kapı deliğinden baktığımda doktor H.M.A. ile göz göze geldik.

"RÖNTGENCİLİK YAPAN DOKTORDAN ŞİKAYETÇİYİM"

Üzerimi değiştirdikten sonra ikinci kez kapı deliğinden baktığımda, H.M.A.'nın eğilmiş vaziyette ancak kapıya uzak bir noktada durduğunu gördüm. Sonra içeride çok az daha durdum ve son kez kapı deliğinden baktığımda da H.M.A. ile yine göz göze geldik. Artık dayanamayarak kapıyı açtım ve 'Hocam siz ne yapıyorsunuz? Neden kapı deliğinden içeriye bakıyorsunuz?' dedim. Bana böyle bir olayın olmadığını söyledi. Ben birkaç gün önce aynı olayı arkadaşım A.K. de yaşadığı için, zaten kendisinin göremeyeceği bir noktada üzerimi değiştirmeye gayret gösterdim. 10 Aralık günü aynı iş yerinde artık çalışamayacağım için konuyu ailemle paylaştım. İstifa dilekçemi de aynı gün iş yerine giderek H.M.A.'nın masasına bıraktım. Beni kapı deliğinden gözetleyerek röntgencilik yapan H.M.A. hakkında şikayetçiyim.”

#taciz #Cerrah
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