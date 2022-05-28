Japon gelin, Türk eşine böbreğini verdi

Gaziantep'te 1.5 yıl önce yüksek tansiyona bağlı böbrek yetmezliği gelişen ve kalp fonksiyonları bozulan 34 yaşındaki Mehmet Ali Kurt diyalize girmeye başladı.

İlerleyen hastalığına çözüm bulamayan Kurt, Antalya'da özel bir hastanede 32 yaşındaki Japon eşi Yuriko Naganuma'nın verdiği böbrekle hayata yeniden tutundu.

"Hayat arkadaşlığımız sonuna kadar"

Kendisine böbrek vererek hayata bağlayan Japon eşine minnettarlığını, ellerini öperek gösteren Kurt, "Bizim hayat arkadaşlığımız sonuna kadar. Biz öyle yola çıktık ve öyle devam ediyoruz. Varlıkta da yoklukta da birlikteyiz. Hep biz kazanacağız." dedi.

"Hiç tereddüt etmedim"

Mehmet Ali Kurt ile 14 yıl önce iş için geldiği Japonya'da tanışıp evlendiklerini ve Zeynep adını aldığını anlatan Yuriko Naganuma ise eşinin böbrek nakli olması gerektiğini öğrendiklerinde hiç düşünmeden böbreğini vermeyi kabul ettiğini belirtti. Eşinin sağlığına kavuşması dolayısıyla çok mutlu olduğunu belirten Naganuma, kendisinin sağlığının da iyi olduğunu söyledi.