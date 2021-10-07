Japonya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeydoğusunda 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tsunami uyarısı yapılmadı.

TÜRKİYE 07.10.2021, 20:05
Japonya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Tokyo metropolünün kuzeydoğusundaki Çiba eyaletinde deprem meydana geldi.

6,1 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 22.41'de ve yerin 80 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Tsunami uyarısı yapılmadı

Deprem Tokyo ve çevresindeki Kanagawa ve Saitama eyaletlerinde de hissedildi.

JMA, depreme bağlı tsunami uyarısında bulunmadı.

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