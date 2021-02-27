Jason Statham sürprizi! Başkan Erdoğan ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen Tarihi Atlas Sineması ile İstanbul Sinema Müzesi'nin açılış programı yapıldı. Etkinliğe Türkiye'den birçok sanatçıya ek dünyaca ünlü aktör Jason Statham da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış programının ardından Hollywood yıldızlarıyla sohbet etti.



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 67. doğum günü, ünlü aktör Jason Statham'ın da aralarında bulunduğu Hollywood'un ünlü isimleri tarafından kutlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte davetlilerin alkışları arasında doğum günü pastasını kesti.