Joe Biden: Erdoğan ile çok iyi bir görüşme yaptık
ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Erdoğan ile çok iyi bir görüşme yaptık." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE 14.06.2021, 21:05
Belçika'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Brüksel'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden bir araya geldi.
ERDOĞAN-BİDEN ZİRVESİ
Erdoğan ve Biden'ın, NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki baş başa görüşmesi, 45 dakika sürdü.
Erdoğan ve Biden'ın, NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'nda başkanlık ettikleri heyetler arası görüşme 40 dakika sürdü.
"ÇOK İYİ BİR TOPLANTIYDI"
ABD Başkanı Joe Biden, görüşmenin ardından bir açıklamada bulundu.
Biden, "Çok iyi bir toplantıydı." değerlendirmesini yaptı.
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