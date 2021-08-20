Kabil'den TSK'nın Herkül'ü ile tahliye

Kabil'den Türkiye'ye dönmek için başvuru yapan Türk vatandaşlarından bir bölümü daha C-130 Herkül tipi nakliye uçağı ile tahliye edildi.

TÜRKİYE 20.08.2021, 22:21
Kabil'den TSK'nın Herkül'ü ile tahliye

Afganistan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik çalışmalar sürüyor. Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki güvenli bölgede bekleyen 100'ü aşkın Türk vatandaşı, tahliye için gelen TSK’nın C-130 Herkül tipi nakliye uçağına alındı.

Yolcular arasında mahsur kaldıkları kent merkezinden Türk güvenlik güçlerince kurtarılan 5 sağlık çalışanı da yer aldı.

"Türkiye Cumhuriyeti buradaki insanlar için elinden geleni yaptı"

Tahliye uçağına binen Türk vatandaşları, yaşadıkları heyecanı anlattı. Türkiye'ye döneceği için mutlu olduğunu söyleyen Kadri Güven, "Mutluyuz. Türkiye Cumhuriyeti buradaki insanlar için elinden geleni yaptı. Umarım onlar için de en kısa sürede her şey yoluna girer" dedi.

Diğer yolcular da böylesine zor bir günde Türkiye'ye dönmeleri için kendilerine destek olan yetkililere teşekkür etti.

Nakliye uçağı, akşam saatlerinde Kabil'den ayrıldı. Tahliye kapsamında nakliye uçağıyla Pakistan'a götürülecek Türk vatandaşları, buradan Türk Hava Yolları'na ait uçakla Türkiye'ye getirilecek.

#Kabil #tsk #Herkül #Afganistan #AksuTV #AksuTVHaber
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