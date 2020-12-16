Kabin bagajı yasağı kalkıyor
Koronavirüs önlemleri kapsamında yasaklanan kabin bagajı uygulaması yeniden başlıyor.
TÜRKİYE 16.12.2020, 10:21 16.12.2020, 12:43
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün kararıyla yolcular yarından itibaren uçaklara kabin bagajı alabilecek.
Korona virüs önlemleri kapsamında uçaklara kabin bagajı alımının yasaklanmasının ardından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) aldığı yeni karar doğrultusunda yarın itibariyle yolcular uçaklara yeniden kabin bagajı alabilecek.
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