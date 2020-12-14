Kabine bugün toplanıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yeni haftanın ilk iş gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.
TÜRKİYE 14.12.2020, 09:42
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yeni haftanın ilk iş gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.
Kabine toplantısında gündem, kira düzenlemesi ve koronavirüs ile mücadele olacak.
Sokak kısıtlamasından aşı çalışmalarına, eğitimden ekonomiye tüm başlıklar masada olacak.
Çin'den sipariş edilen aşıların uygulanacağı süreçle ilgili detaylar da değerlendirilecek. Yerli aşı çalışmaları gözden geçirilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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