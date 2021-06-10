Kabine Toplantısı için son dakika kararı
Son dakika haberine göre bugün yapılması planlanan Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programındaki yoğunluk nedeniyle 21 Haziran'a ertelendi.
TÜRKİYE 10.06.2021, 11:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Haziran'daki Kabine Toplantısı'nın ardından kademeli normalleşme planını açıklamış ve koronavirüsle mücadelede yeni dönem başlamıştı.
Kritik kararların alındığı toplantının ardından bu hafta yapılacak Kabine Toplantısı'nın NATO Liderler Zirvesi nedeniyle 10 Haziran perşembe (bugün) yapılacağı açıklanmıştı.
KABİNE TOPLANTISI ERTELENDİ
Son dakika haberine göre bugün yapılacağı açıklanan Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programındaki yoğunluk nedeniyle ertelendi.
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