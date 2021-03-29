Kabine toplantısına saatler kala: Çok daha sert tedbirler görebiliriz

Milyonların gözü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak kabine toplantısına çevrildi. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilerde, yeni vaka sayılarının büyük oranda artış göstermesi nedeniyle yeni kararların çıkması bekleniyor. Toplantı öncesinde Reuters'a konuşan bir yetkili ise daha sert tedbirler alınabileceğinin sinyallerini verdi.

"BAZI KARARLAR ALINMAK ZORUNDA KALINABİLİR"

Erdoğan başkanlığında saat 15.30'da gerçekleşecek toplantıda, Bilim Kurulu'nun en son toplantısındaki kararların ele alınacağını söyleyen bir yetkili, "Son günlerde korona virüs vaka sayısı 30,000'in üzerine çıktı. Aşılamaya rağmen son normalleşmeye yönelik kararlardan sonra vaka sayıları maalesef fazla artış gösteriyor. Bazı kararlar alınmak zorunda kalınabilir" diye konuştu.

"SERT TEDBİRLER GÖREBİLİRİZ"

Bazı illerdeki artışın artık kabul edilebilir seviyelerin çok üstüne çıktığını ve il bazında bazı kararların gündeme gelebileceğini, yerel bazlı adımların atılabileceğini kaydeden aynı yetkili, "Korona virüs haritası güncellenecek. Hafta sonlarına yönelik yine sokak kısıtlamasının yanı sıra Ramazana yönelik bazı daha sert tedbirleri de görebiliriz" dedi.

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER DE MASADA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak olan kabinenin gündemini son dönemde artan korona virüs vaka sayıları ve yeni önlemler, ekonomideki gelişmeler ile Suriye ve terörle mücadele oluşturuyor.