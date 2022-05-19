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Kaçak evin yıkımı sırasında arbede çıktı

Çukurova'da kaçak olduğu belirlenen ve yıkım kararı çıkan evde arbede yaşandı. Yıkım ekibi ve evde yaşayanlar arasında çıkan kavga, çevik kuvvet ekiplerinin gelmesiyle son buldu.

TÜRKİYE 19.05.2022, 11:37
Kaçak evin yıkımı sırasında arbede çıktı

Adana'nın Çukurova ilçesinde 1980'li yıllarda kente göç edenlerin inşa ettiği gecekondular, yıkılmaya başlandı.

Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapılacak 333 konutun yer alacağı Toplu Konut İdaresi Projesi kapsamında 2017’den beri 300 konutun boşaltılıp yıkıldığı Göl Mahallesi'ne gelen ekipler, inşaat işçisi olan Çetin Özel'in evini yıkmak için harekete geçti.

Kaçak eve gelen ve kapıyı çalan ekipler, ailenin resmi tebligat olmadan evi yıktırmayacaklarını söylemeleri ve direnmeleriyle karşılaştı.

Bunun üzerine balyozla kapıyı kıran ekipler hem ev halkının hem de mahallelinin tepkisiyle karşılaştı.

Çetin Özel, annesi ve kadın akrabası evi terk etmemek için saatlerce direndi. Bunun akabinde ekipler ve mahalleli arasında arbede çıktı.

Aile gözyaşları içerisinde komşularına taşındı

Çevik kuvvet polisinin müdahalesiyle arbede son buldu. Arbedede gözlüğü kırılan bir belediye çalışanı parmağından hafif yaralandı. Aile dışarı çıkarıldıktan sonra belediye işçileri tüm eşyaları sokağa çıkardı. Damda bulunan onlarca kilo turşu bidonları ise iş makinesinin kepçesiyle indirildi.

İş makinesinin evin duvarını yıkmasıyla yeniden arbede çıktı. Ev sahiplerinin direnmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı, yıkım kararını geçici olarak durdurdu. Aile gözyaşı dökerek eşyalarını komşularına taşıdı.

Ev sahibi Çetin Özel, mahalleye lüks evlerin inşa edileceğini ancak kendisine evinin ederinden daha az bir para ya da mahalle dışında bir dairenin önerildiği için teklifleri kabul etmediğini söyledi.

Adana da kaçak evin yıkımı sırasında arbede çıktı #1

"Bu yaptıkları zorbalık"

En azından evi boşaltmak için bir süre verilerek yıkım tebligatı yapılmasını beklediğini aktaran Özel, “İki katlı evimizde 3 aile yaşıyor. Ne mahkemeden bir kağıt geldi, ne tahliye kararı geldi. Hiçbir şekilde haberimiz olmadan geldiler, kapımızı kırdılar, eşyalarımızı attılar. Evde değerli eşyalarım var.

Bir şey çalınırsa ne olacak? Değerli eşyalarımın alınmasına bile izin verilmedi. Zorbalık bu. Buradaki herkesten şikayetçi olacağım.” dedi.

Konuya ilişkin bilgi veren Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, söz konusu evin kaçak olduğunu ve yıkım kararı alındığının pek çok kez ev sahiplerine bildirildiğini söyledi.

#Çukurova #Kaçak
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