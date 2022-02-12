Kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
TÜRKİYE 12.02.2022, 11:30 12.02.2022, 11:31
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ilçedeki atıl durumdaki bir evin bahçesinde bazı kişilerin izinsiz kazı yaptığını belirledi.
Yapılan çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
Kazı yapılan alanın, Bizans döneminde zengin, soylu ve ekonomik durumu iyi olan kişilere ait kuyu mezar odası ile su kuyusu olduğu tespit edildi.
Alan, jandarma ekiplerince koruma altına alındı.
Şüpheliler, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.
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