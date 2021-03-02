Kaçak yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan kişi sınırda donarak can verdi
Van'ın Başkale ilçesinde İran sınırından Türkiye'ye kaçak yollarla girmeye çalışırken donarak hayatını kaybettiği değerlendirilen yabancı uyruklu bir erkeğin cesedi bulundu.
TÜRKİYE 02.03.2021, 11:42 02.03.2021, 11:46
Başkale İlçesine bağlı İran sınırında bulunan Gelenler Mahallesi'nde, jandarma ekiplerine gelen ihbar üzerine sınır bölgesinde kaçak bir göçmene ait donmuş erkek cesedi bulundu. Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Eşmepınar Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından alınan cenaze Başkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 2 GÖZALTI
Öte yandan yine Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, Özpınar Mahallesi'nde F.A. ile oğlu F. A.'yı, göçmen kaçakçılığı suçundan yakalayarak gözaltına aldı.
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