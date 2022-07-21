Kaçan hırsızı tekme atarak yakaladı

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Osmanbey Mahallesi'nde bir dükkandan telefon ve gözlük çalan şahıs, Nakiye Elgün Sokak üzerinde koşarak kaçmaya başladı.

Eşyaları çalınan adam, 'Hırsız var, yakalayın.' diye bağırarak hırsızı motorla kovaladı.

Tekmeyle hırsızı durdurdu

Kovalamacayı ve bağırışları fark eden otopark çalışanı Fırat Beycan da kaçan şahsı tekme atarak yakaladı.

O anlar kaydedildi

İHA'nın haberine göre; tekmenin etkisiyle afallayan hırsızın yakalanma ve darbedilme anları iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.