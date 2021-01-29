Kaçırılan gemiden kurtulan mürettebat Türkiye'ye dönüyor
Gine Körfezi'nde deniz haydutlarınca Mozart gemisine düzenlenen baskından kurtulan gemiciler Gabon’un başkenti Librevil’den Türkiye’ye uğurlandı. Gemicilerin bu gece saat 03.30'da İstanbul'da olması bekleniyor.
TÜRKİYE 29.01.2021, 21:55
Türkiye'nin Librevil Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Mozart gemisine düzenlenen baskından kurtulan gemiciler Furkan Yaren, İlhan Süha Tatlıgül ve Bahadır Yeşilalan'ın Gabon’dan Türkiye’ye uğurlandığı açıklandı.
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