Kadıköy'de can pazarı: Denize düşen 2 genç kız kurtarıldı
Kadıköy’de Rıhtım sahilinde, deniz kıyısında oturan iki Türkmen uyruklu genç kız dengesini kaybederek denize düştü. Bir vatandaş denize atlayarak, genç kızları kurtarmaya çalışırken vatandaşlar ise denize halat ve can simidi atarak kızları kurtardı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Kadıköy Rıhtım iskelesinde meydana geldi. İddiaya göre, deniz kıyısında oturan iki Türkmen uyruklu genç kız, dengesini kaybederek denize düştü. O anlarda bir vatandaş denize atlayarak, genç kızları kurtarmaya çalışırken vatandaşlar denize halat ve can simidi atarak kızları kurtarmaya çalıştı. Vatandaşların halatları çekerek genç kızları kıyıya yanaştırırak kurtardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların kurtarıldığı genç kızlar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından kızlar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
“Denizin içinde çırpınıyorlardı”
Genç kızları kurtaran Halil Mustafa, “Genç yaşlarda 2 kişi kız çocuğu oturuyordu. Kendileri mi denize atladı, düştü mü tam olarak bilmiyorum. Baktım ki bir anda denizin içinde çırpınıyorlar. Denize atlayarak onları denizden çıkardık. Aracın içerisinde kıyafetlerini değiştirdiler. Polisler geldi, sağlık ekipleriyle Hastaneye kaldırıldılar” diye konuştu
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