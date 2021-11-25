Kadıköy metrosunda bıçakla tehdit edilen kadın konuştu

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda zor anlar yaşayan genç kadın Senanur Damgacı, olayın çıkış sebebini ve yaşadıklarını anlattı.

TÜRKİYE 25.11.2021, 14:20
Kadıköy metrosunda bıçakla tehdit edilen kadın konuştu

İstanbul Kadıköy-Tavşantepe metrosunda E.Y isimli saldırgan, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı Senanur Damgacı'ya bıçak çekerek üzerine yürümüştü.

E.Y. isimli şüpheli, gece saat 02.30 sıralarında polis ekiplerince yakalandı.

20 SUÇ KAYDI VAR

E.Y.'nin, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma, uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, tehdit hakaret, kişi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme suçlarından toplamda 20 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

"CİLT SORUNU YÜZÜNDEN MASKESİNİ İNDİREN KADINA HAKARET ETTİĞİNİ DUYUNCA UYARDIM"

Öte yandan annesiyle birlikte metroda bıçaklı şahsın saldırısına uğrayan Senanur Damgacı, yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Metroda bir kadın cilt rahatsızlığı nedeniyle maskesini biraz aşağı indirmek zorunda kaldı. Saldırgan şahıs, kadına hakaret ederek söylenmeye başladı. Karşısındaki kadın cevap vermedikçe adam daha fazla üzerine gitmeye başladı. Biz de saldırgan kişiyi, kadının üzerine gitmemesi konusunda uyardık. Sonrasında olay bize döndü.

"BIÇAKLA ÜZERİME YÜRÜDÜ"

Bıçak çıkartarak üzerimize yürüdü. Metrodaki vatandaşlar araya girmeye çalıştı. Ama saldırgan durmak bilmedi. Ayrıca vatandaşlar araya girmeye çalışırken metronun güvenlik birimleri konuya müdahale etmedi. Biz onlardan da şikayetçiyiz.

"BEN NORMALDE KİCKBOKSÇUYUM KENDİME GÜVENİYORDUM"

Kick boksçu olduğunu, jimnastik antrenörlüğü de yaptığını belirten Damgacı, "Arbede sırasında araya annem girdi. Annemi savurup fırlattı. O anları görünce ben çıldırdım. Adamın üzerine yürümeye başlayınca adam ekmek bıçağını çıkardı. O anda hiçbir şey yapamadım. Ben normalde Kick bocksçuyum.  Kendime güveniyordum. Herhangi bir malzeme karşısında hiçbir şey yapamayacağımı gördüm.

"BUNLARA BİRİLERİNİN DUR DEMESİ LAZIM"

Çok kötü bir durum, çok kötü bir histi. Tek yapacağım şey annemi korumaktı. İnşallah saplamaz dedim. Tamamıyla şans eseri kurtulduk. Kadın cinayetleri hep kuytu köşelerde yapıldığı bilinirken, bildiğiniz kamera kayıtların olduğu metroda aleni bir şekilde insanların arasında yapıldı. Bunlara artık birilerinin 'DUR' demesi gerekiyor. Buna önlem alınmadığı sürece bu tür sapıklıklar ve saldırılar devam edecektir. " diye konuştu.

"SADECE 2 GÜNÜM KALDIĞINI DÜŞÜNDÜM"

Damgacı şöyle devam etti: "O anda beynim durdu. Bıçağı görünce kendimi geri ittim. Nişanlımla görüşmeme iki gün kalmıştı. Uçağa binip gidecektim. Sadece 2 günüm kaldığını düşündüm başka bir şey düşünemedim. Bu olaylar yaşandığında megafona 5-6 kez basıldı. Annem, ben ve başkaları bastı. Hiçbir cevap gelmedi adam tehditleri savurduktan sonra kapı kapandı. Kapı kapandıktan sonra megafondan cevap geldi. Metro seyir halindeyken, güvenlik görevlisi gelerek ne olduğunu sordu. Ben o insandan da şikayetçi oldum.

"ANNEME YAPTIĞI HAREKET ÇOK TEHLİKELİYDİ"

Görevini suiistimal ettiği için. Bunu bir ihmal eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Umarım birileri müdahale edilir. Sadece kadınlara oluyor. Şikayetçi oldum. Adamın tutuklandığını öğrendim. Annem ve ben ifadelerimizi verdik. Umarım tutuklu yargılanır. Adalet yerini bulur. Annemin durumu iyi.  Anneme yaptığı hareket çok tehlikeliydi. Ufak morarma ve darp izi dışında bir şey olmadı. Çok şükür o bıçak bir yerimize gelmedi" şeklinde konuştu.

#Kadıköy #Tavşantepe #Senanur Damgacı
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