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Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırgan tahliye oldu

Metroda elinde bıçakla tehditler savurduğu gerekçesiyle hakkında 18 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açılan sanık Emrah Yılmaz, yaklaşık 7 ay sonra tahliye edildi.

TÜRKİYE 10.06.2022, 14:36
Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırgan tahliye oldu

İstanbul'da Kadıköy Bostancı Metro İstasyonu’nda bir şahıs, geçtiğimiz kasım ayında akşam saatlerinde elinde ekmek bıçağıyla 3 kadına küfürler savurarak saldırı girişiminde bulunmuştu.

Sosyal medyada yayınlanan görüntüleri inceleyen polis, saldırganın kimliğini ve adresini belirleyip, operasyonla kendisini yakalayıp gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

Hakim karşısına çıktı

Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Emrah Yılmaz, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı.

Duruşmada, müşteki Nilgün Mihdiye Damgacı ve Senanur Damgacı'nun avukatı Birsen Baş Topaloğlu ile sanık avukatı hazır bulundu.

Hakim, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunun tespit edildiğini söyledi.

"Tekme atsaydım silah sayacaklardı"

Sanık Emrah Yılmaz, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek "Ben müştekiyi uyardım ancak olay anında bir sürü kişi geldi araya girdi. Ben mağdur Azize K.'yi uyardım ama uyardığımda bir hakarette bulunmadım. Olayla hiç alakası olmayan Senanur Damgacı olaya müdahil olmuş. Toplumu galeyana getirmiş, insanları benim üzerime saldırtmıştır. Ben bu insanlardan darbe aldım ayrıca Senanur da bana tekme atmıştır. Kamera kayıtlarına yansımadığı için ben suçlu konuma düştüm. Kendisi duruşmaları da takip etmemektedir. Benim elimde o gün bıçak olmasaydı, tekme atsaydım attığım tekmeyi de silah sayacaklardı ancak müştekinin fiziki müdahalesi hiçbir şekilde yargılamaya konu olmamıştır. Tahliyemi talep ediyorum. Beni darbedenler ve video kaydına alanlar dışarıda geziyorlar. Ben tutukluyum bu adil bir durum değildir." şeklinde konuştu.

"Tüm topluma yönelik bir suç işlemiştir"

Şikayetçi avukatı Birsen Baş Topaloğlu, söz alarak "Sanığın cezai ehliyeti tamdır, savunmaları asılsızdır. Sanığın darpla ilgili bir raporu yoktur. Videoda kıyafetlerinde bir çekiştirme olduğuna dair bulgu bile yoktur. Sanık hala kendisini suçlu görmemektedir. Suç geçmişinde benzer suçlar olduğu da açıktır, suç işlemeye açık bir yapıya sahiptir. Sadece müştekilere değil tüm topluma yönelik bir suç işlemiştir." dedi.

Sanığın serbest kalması durumunda müştekiler üzerinde baskı kuracağını öne süren Avukat Topaloğlu, müvekkillerinin kadın olduğu için böyle bir durumdan çekindiklerini kaydederek Emrah Yılmaz'ın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.

Tahliye edildi

Duruşma savcısı, Emrah Yılmaz'ın 25 Kasım 2021 tarihinden beri tutuklu bulunduğunu ve Ulusal Krimal tarafından hazırlanması beklenen raporun halen mahkemeye ulaşmadığını belirterek sanığın tahliyesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre, delillerin çoğunun toplanmış olması sadece dosyada kamera incelemesi yaptırılacağı hususunun kaldığını dikkate alarak Emrah Yılmaz'ın tahliyesine karar verdi.

Mahkeme, Emrah Yılmaz hakkında haftada iki gün imza ve yurt dışına çıkmamak şeklindeki adli kontrol tedbirlerini uyguladı. Beklenen raporların gelmediğini dikkate alan mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Kadıköy-Tavşantepe metrosunda 24 Kasım 2021 tarihinde sanık Emrah Yılmaz'ın, Sedanur Damgacı ve Nilgün Mihdiye Damgacı'ya bıçak çekerek ağır küfürler ettiği belirtildi.

İddianamede, sanık Emrah Yılmaz'ın "Silahla kasten yaralamaya teşebbüsö, "Kasten yaralama", "Hakaret", "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit" ve "Zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından toplamda 6 yıl 7 aydan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

#Kadıköy #Metro #saldırgan #tahliye
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