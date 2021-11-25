Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırgan tutuklandı

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda genç bir kadını elinde bıçakla tehdit eden şüpheli Emrah Yılmaz tutuklandı.

TÜRKİYE 25.11.2021, 16:52
Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırgan tutuklandı

Dün akşam saatlerinde İstanbul Kadıköy-Tavşantepe metrosuna binen Emrah Yılmaz, bir kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve küfürler yağdırmıştı.

Sosyal medyaya düşen o anlar ise Türkiye'nin gündemine oturarak herkes tarafından tepki toplamıştı.

Kadıköy polisi, görüntülerin ardından harekete geçti ve sabah saatlerinde saldırganı evinde yakaladı.

Emniyette işlemleri tamamlanan ve savcılığa çıkarılan Emrah Yılmaz, ifadesinin alınmasının ardından "silahla tehdit", "basit yaralamaya teşebbüs", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

SEVK YAZISI

Savcı Fatmagül Yörük'ün, ifade alma işleminin ardından şüpheli Emrah Yılmaz hakkında hazırladığı tutuklamaya sevk yazısında, zanlının metroya kesici aletle bindiği, yolculuk esnasında maske takma meselesiyle ilgili kimliği tespit edilemeyen bir kadınla tartıştığı, araya giren müştekileri darp edip bıçakla yaralamaya çalıştığı, yine elindeki bıçakla metro içerisindeki yolculara tehdit ve hakarette bulunup, olay yerinden ayrıldığı belirtildi. Şüphelinin, savunmasız gördüğü müşteki kadınlara saldırıda kullanıldığı takdirde öldürücü olacağı neredeyse muhakkak bir kesici aletle tehdit ve yaralamaya teşebbüs eyleminin, şüphelinin işlediği suçun vahamet derecesini artırdığı belirtildi.

"BU SALDIRI TÜM KADINLARA YÖNELİKTİR"

Şüphelinin yolcularla dolu vagon ve platformdan elindeki bıçağı teşhir ederek dolaşması eyleminin, "halk arasında korku, panik yaratmak amacıyla tehdit" suçuna vücut verdiğinin değerlendirildiği vurgulanan sevk yazısında, şu ifadelere yer verildi:

"Zira kent yaşamında insanların topluca bir arada bulundukları etkinlik alanları, toplu taşıma araçları ve durakları ile buna benzer yerlerin kişilerin can, mal ve cinsel güvenlikleri açısından daha emin mahaller olduğu kabul edilir. Bu yerleşik sosyal kabul ile beraber, şüphelinin eyleminin yalnızca tartıştığı müştekilere yönelik değil, o anda trende ve platformda bulunan yolcuların, hatta tüm kadınların özgürce yaşama, sokakta bulunma ve hayatlarına devam etme haklarına saldırıdır. Sokaklar, metrolar korku dolu değil, güven dolu olmalıdır.

"ŞİDDET DİLDE BAŞLAR EYLEME DÖNER"

Şiddet ise önce dilde başlar, sonrasında eyleme döner. Olayda en çok dikkat çeken şeylerden biri de şüphelinin küfürleridir. Küfür şiddettir. Şiddeti yasaları uygulayarak engelleyebiliriz. Kadınların yaşam hakkına sahip çıkmak ve kız çocuklarına güvenli bir gelecek bırakmak tüm toplumun asli görevidir. Bireylerin toplum yaşamının akışına duydukları güvenin örselenmesi ceza, adalet sistemi ve sosyal açıdan onarılması güç zararlara yol açacaktır. Bu değerlendirmeler ışığında şüphelinin eylemiyle 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' maddesini ihlal ettiği kanaatine ulaşılmıştır."

TUTUKLANMASI İSTENDİ

Savcılığın sevk yazısında bu değerlendirmeler ışığında suçun işlendiği yer, zaman dilimi, eylemin işleniş şekli ve suçta kullanılan alet bir bütün olarak değerlendirildiğinde, kamera kayıtlarından anlaşılan şüphelinin kararlılığı da gözetilerek tutuklanmasına karar verilmesi istendi.

#bıçaklı saldırgan #Kadıköy #Tavşantepe
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