Kadın hakim ölü bulundu
Çocuk parkında yürüyüş yapan bir kişinin bulduğu cansız bedenin, 25 yaşındaki genç hakime ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
TÜRKİYE 10.03.2022, 09:34
Bursa’nın Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi'ndeki çocuk parkına gece saatlerinde yürüyüş yapmak üzere gelen bir kişi, genç bir kadının oyuncakların tahta kısmına iple asılı olduğunu gördü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Bursa Adliyesi'nde görevli olan hakim Ç.B.A. olduğu tespit edildi.
25 yaşındaki Ç.B.A.'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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