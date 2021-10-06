Kadın jandarmalar önce eğitim verdi, sonra oklavayı alıp hamur açtı

İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen ve kadına yönelik şiddet ile tacizi en aza indirmeyi amaçlayan KADES Projesi hakkında sorumluluk bölgelerinde tüm kadınlara ulaşarak eğitimler verip uygulamayı anlatan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köy köy gezerek kadınlarla buluşuyor.

Kent genelinde eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini aralıksız sürdüren Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskil ilçesine bağlı Kökez köyü'nde ocak başında hamur açan kadınlarla bir araya geldi. Kadınlarla sohbet eden jandarma ekipleri, ilk olarak maskeleri olmayan kadınlara kendi elleriyle maske taktı. KADES programı hakkında eğitime geçen jandarma ekipleri, uygulama hakkında hazırlanan el broşürlerini kadınlara dağıttı.

Ardından uygulamanın amacını anlatan jandarma ekipleri, kadınların telefonuna KADES programını yükleyerek nasıl kullanılacağını da anlattı. Eğitimin ardından halkla iç içe çalışma performanslarıyla dikkat çeken kadın jandarma ekipleri, ellerine aldıkları oklavalarla hamur sofrasının başına geçti. Oklavalarla hamurları açıp içlerini dolduran kadın jandarmalar, daha sonra açtıkları hamuru ocaktaki sac üzerinde pişirdi. Kadın dayanışmasının gözler önüne serildiği eğitim programında köy halkı jandarmalara teşekkür etti.