Kadın kıyafeti giyip eşinin otomobilini kundakladı
Denizli'de kadın kıyafeti giyen bir kişi, boşanma aşamasındaki eşinin otomobilini benzin döküp yaktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
TÜRKİYE 02.03.2022, 11:44
Merkezefendi ilçesinde kadın kıyafeti giyen bir kişi, ayrı yaşadığı eşinin otomobilini kundakladı.
Yangını fark eden vatandaşlar, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Otomobil ise kullanılamaz hale geldi.
Sokaktaki bir işyerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, elinde bidonla yürüyen şüphelinin başörtüsü takıp yüzünü de maskeyle gizleyerek kendisine kadın görünümü veren bir erkek olduğunu tespit etti.
Detaylı incelemede, şüphelinin A.C.'nin ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasındaki eşi F.C. olduğu belirlendi.
Polis, F.C.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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