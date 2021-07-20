Kadın müşteriye indirimli ped öneren kasiyer, öfkeli kocanın saldırısına uğradı

İddiaya göre zincir bir markete gelen müşteri, kasiyere indirimli ürünleri sordu. "Maske, duş jeli, ped" yanıtını veren 19 yaşındaki kasiyer, müşterinin kocası tarafından darbedildi.

"KARIMA PED FALAN DİYEMEZSİN"

Kadın müşterinin yanında bulunan kocası, kasiyere "Bir bayana ped denmez" diyerek duruma tepki gösterdi. Kasiyer ise bayan diyen şahsa, "İlk öncelikle bayan değil kadın" yanıtı verdi. Kasiyerin cevabı sonrasında şahıs, "Ha bayan ha kadın ikisi de aynı diyerek sen benim karıma ped falan diyemezsin." diyerek kasiyere saldırdı.

"BİR BAYANA PED SÖYLENMEZ"

Saldırıya uğrayan kasiyer, olayı şöyle anlattı: "Benim kasiyer olarak görevim spot ürünleri dediğimiz indirimli ürünleri her müşteriye nazikçe hatırlatıp isterseniz bunlara da bir göz atabilirsiniz demek. Aynı şekilde adamın yanındaki karısına da 'Şu tarafta spot ürünlerimiz var isterseniz bakabilirsiniz' dedikten sonra kadın bana 'Hangi ürünler var?' dedi. Ben de 'Maskeler duş jelleri, pedler, çay bardağı setleri, diş macunu ve diş fırçaları indirimde' dedim. Sonra kadın çıktı ve adam parasını verdikten sonra bana 'Bir bayana ped söylenmez' dedi. Benim de ona bayan değil kadın dememin üstüne 'Ha bayan ha kadın ikisi de aynı, sen benim karıma ped falan diyemezsin' diyerek bana küfür etmeye başladı. Sonra da darbetti."