Kadın şoför ile moto kuryenin yol verme kavgası
Etimesgut ilçesinde kendisine yol vermeyen moto kurye ile kadın sürücünün tartışması, alevlenerek tekme tokat kavgaya döndü.
TÜRKİYE 26.02.2022, 09:08
Ankara'nın Etimesgut ilçesi Ahimesut Bulvarı'nda ilerleyen moto kurye, iddialara göre önündeki araca yol vermedi.
Bu nedenle otomobil sürücüsü ve motokurye arasında tartışma çıktı.
Kırmızı ışıkta duran ve aracından inen kadın sürücü ile yanına gelen erkek moto kuryenin tartışması, giderek kavgaya döndü.
TEKME YUMRUK KAVGA ETTİLER
Kadın sürücü, "Hava yağışlı, 1 saattir yol istiyorum, sen yol vermiyorsun." diyerek tepki gösteren kuryeye eliyle vurdu. Kuryenin de karşılık vermesi üzerine iki taraf tekme ve yumruklarla birbirine girdi.
TARAFLAR BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU
Kurye ve sürücü, çevredekilerin araya girmesiyle sakinleştirildi. Öte yandan moto kurye ve kadın sürücü birbirlerinden şikayetçi olurken, soruşturma başlatıldı.
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