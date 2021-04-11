Kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı

Direndiği için saldırgan tarafından boğazı sıkılan genç kadının görüntüleri sosyal medyada infial yarattı. Tepki çeken görüntüler sonrası harekete geçen polis, videodan tespit ettiği saldırganı çay bahçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olay kan dondurdu. İstanbul'un göbeğinde Cihangir'de bir kadın taciz edilip saldırıya uğradı. Sosyal medyada paylaşılmasının ardından görüntüler infial yarattı.

TALİHSİZ KADINA BIÇAK ÇEKİP TACİZ ETTİ

Tepki alan görüntülerde, Cihangir Sanatkarlar Parkı'nda elinde telefon ile yürüyen kadın, arkasından gelen kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan ile boğazını sıkarak taciz ettiği kadın arasında boğuşma yaşandı. Yaşanan boğuşmanın ardından saldırgan cebindeki bıçağı çıkararak kadının boğazına dayadı.

ÇAY BAHÇESİNDE YAKALANDI

Sosyal medyada tepki yağan görüntüleri inceleyen polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında görüntülerden kimliği tespit edilen Berzan E.Ç.(19), Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Sancaktepe'de bir çay bahçesinde yakalandı. Şüphelinin Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.