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Kadını yumruklayan saldırganı 3 kilometre takip edip polise yakalattı

İzmir’in Konak ilçesinde Tuğba S., cadde üzerinde yürürken hiç tanımadığı İbrahim Talep isimli yabancı uyruklu kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Olayın ardından saldırganı 2-3 kilometre boyunca takip edip polise yakalatan Süleyman Ülke konuştu. Ülke, saldırganı yakalattığı için mutlu olduğunu söyleyerek, “Saldırgan dengesiz de olsa gitmesine izin verilmemesi ve polise teslim edilmesi lazım” dedi.

TÜRKİYE 01.12.2021, 15:14
Kadını yumruklayan saldırganı 3 kilometre takip edip polise yakalattı

Olay, 29 Kasım Pazartesi günü saat 10.00 sıralarında, Alsancak Mahallesi Ali Çetinkaya Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre bir mağazada çalışan ve iş yerine gittiği öğrenilen Tuğba S. (26), karşıdan gelen ve hiç tanımadığı yabancı uyruklu İbrahim Talep (34) tarafından yumruklu saldırıya maruz kaldı. Neye uğradığını şaşıran kadın, aldığı yumruk darbesinin etkisiyle yere düşerken, saldırgan hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Baygınlık geçiren kadını gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yumruklu saldırıya maruz kalan Tuğba S., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alsancak Nevvar-Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde tedavi edildi. Tedavisinin ardından taburcu olan talihsiz kadın, polis merkezine giderek İbrahim Talep'den şikayetçi olurken, bir vatandaşın takip ederek yakalattığı İbrahim Talep gözaltına alınarak yakalandı. Uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen Talep, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Saldırganı yakalatmak için 2-3 kilometre takip etti

Yaşanılan olayda saldırgan İbrahim Talep'i takip ederek polise teslim eden Süleyman Ülke, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuştu. Süleyman Ülke, cadde üzerinde karşıya geçerken bir ses duyduğunu ve ardından bir kadının yerde yattığını gördüğünü söyleyerek, “Ben oraya giderken kadına yardım etmek için başına birkaç kişi geldi. Kadın baygın bir haldeydi. Sonra bir zabıta memuru gelip saldırganın kahverengi montlu biri olduğunu söyledi. Ben de saldırganı polise teslim etmek amacıyla peşine düştüm. Belirli bir yere kadar bisikletle gittim, yaklaşık 2.5-3 kilometre mesafe takip ettim. Polis bulamayınca kaldırımda trafik polisini gördüm ve ona söyledim. Daha sonra buraya geri döndüğümde saldırıya uğrayan kadının komşum olduğunu öğrendim. Bu beni daha da üzdü; ama saldırganı yakalatmak sevindirdi” dedi.

“Gitmesine izin verilmemesi ve polise teslim edilmesi lazım”

Ülke, böyle saldırıların kimsenin yanına kar kalmaması gerektiğini belirterek, “Benim eşim de her sabah işe gidiyor, kızım da okuluna gidiyor. Onların da başına gelebilirdi. Kadın işine gelirken saldırıya uğruyor, saldırgan dengesiz biri ama dengesiz de olsa yakalayıp gitmesine izin verilmemesi ve polise teslim edilmesi lazım” diye konuştu.

#İzmir #saldırgan
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