Kadının boynundan altın kolye çalıp serbest kaldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki bir kadın, kaldırımda yaya olarak yürürken saldırıya uğradı.

O esnada kadının yanından geçerken telefonla konuşuyormuş gibi yapan bir şahıs, bir anda kadının boynundaki altın kolyeyi koparıp kaçtı.

Z.T.'nin hırsız tarafından saldırıya uğradığı anlar kameraya yansıdı.

HIRSIZ TESPİT EDİLDİ

Kolyesi çalınan Z.T., polis merkezine giderek şüpheliden şikayetçi oldu. Kamera kayıtlarını izleyen polis, şüphelinin F.A. olduğunu tespit etti. F.A., düzenlenen operasyonla Tepebaşı Mahallesi Hastane Caddesi'nde yakalandı.

MAHKEME SERBEST BIRAKTI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.