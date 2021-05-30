Kadınlara ve reşit olmayan çocuklara cinsel şiddet uygulayan adam tutuklandı

Adana'daki cinsel istismar olayında yeni gelişme yaşandı. E.M. isimli kadın, S.K. adlı şahsın cinsel istismarına uğradığını iddia etmiş ve bunu sosyal medya üzerinden duyurmuştu.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Bazı sosyal medya platformlarında Adana'da kadınlara ve reşit olmayan kız çocuklarını zorlayarak cinsel şiddet uyguladığı iddia edilen şüpheli S.K, 29 Mayıs günü Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Zanlının ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

ZANLI TUTUKLANDI

İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

ÜNLÜ İSİMLER DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Olay, taciz edildiği öne sürülen kadının sosyal medya hesabından yaşadıklarını paylaşması üzerine ortaya çıkmış, buna birçok ünlü de dahil olmak üzere sosyal medyada tepki gösterilmişti.