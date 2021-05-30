Kadınlara ve reşit olmayan çocuklara cinsel şiddet uygulayan adam tutuklandı
Kadınları ve reşit olmayan kız çocuklarını zorlayarak cinsel şiddet uyguladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı. Zanlı, ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.
Adana'daki cinsel istismar olayında yeni gelişme yaşandı. E.M. isimli kadın, S.K. adlı şahsın cinsel istismarına uğradığını iddia etmiş ve bunu sosyal medya üzerinden duyurmuştu.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Bazı sosyal medya platformlarında Adana'da kadınlara ve reşit olmayan kız çocuklarını zorlayarak cinsel şiddet uyguladığı iddia edilen şüpheli S.K, 29 Mayıs günü Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Zanlının ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.
ZANLI TUTUKLANDI
İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
ÜNLÜ İSİMLER DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Olay, taciz edildiği öne sürülen kadının sosyal medya hesabından yaşadıklarını paylaşması üzerine ortaya çıkmış, buna birçok ünlü de dahil olmak üzere sosyal medyada tepki gösterilmişti.
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