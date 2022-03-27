Kadınların gizlice videosunu çeken şüpheli yakalandı

İstanbul'da Pakistanlı uyruklu şahıs, sokaklarda bulunan veya toplu taşıma araçlarında seyahat eden kadınların videolarını gizlice çekerek TikTok hesabından paylaşmış, büyük tepki toplamıştı.

Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

BAĞCILAR'DA YAKALANDI

Yapılan çalışmalarda "kinglog55" kullanıcı adlı Pakistan uyruklu sapığın N.M. (30) olduğu tespit edildi.

Bugün yapılan operasyonda şüpheli N.M. Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'nde yakalandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Gizlice video çekerek 'halkı kin ve düşmanlığı tahrik' suçunu işlediği belirlenen şüpheli N.M.’nin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.