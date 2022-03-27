Kadınların gizlice videosunu çeken şüpheli yakalandı
İstanbul'da kadınların gizlice videosunu çekerek sosyal medyada paylaşan Pakistanlı şüpheli, Bağcılar'da yakalandı.
TÜRKİYE 27.03.2022, 22:22
İstanbul'da Pakistanlı uyruklu şahıs, sokaklarda bulunan veya toplu taşıma araçlarında seyahat eden kadınların videolarını gizlice çekerek TikTok hesabından paylaşmış, büyük tepki toplamıştı.
Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
BAĞCILAR'DA YAKALANDI
Yapılan çalışmalarda "kinglog55" kullanıcı adlı Pakistan uyruklu sapığın N.M. (30) olduğu tespit edildi.
Bugün yapılan operasyonda şüpheli N.M. Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'nde yakalandı.
ADLİYEYE SEVK EDİLECEK
Gizlice video çekerek 'halkı kin ve düşmanlığı tahrik' suçunu işlediği belirlenen şüpheli N.M.’nin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
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