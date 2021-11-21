Kadir İnanır'ın doktorları konuştu
Yoğun bakımda tedavi gören Kadir İnanır hakkında bilgi veren doktorlar, sanatçının hastalığını açıklayarak felç riski bulunmadığını belirtti.
Muğla Dalaman'da yaşayan Kadir İnanır, dün akşam saatlerinde yürüyüş yaptığı esnada ani bir rahatsızlık geçirip Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı.
72 yaşındaki sanatçının durumu herkes tarafından merak edilirken, doktorlarından ilk açıklama geldi.
"HEPİNİZE SELAMI VAR"
Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, İnanır'ın son duruma ilişkin şu ifadelere yer verdi:
Beyin damar hastalığı ön tanısıyla servise alınmıştır. Kendisinin bilinci açıktır. Yakın takip devam ediyor. Birkaç gün daha yakı ntakip gerekiyor, gerekli önlemler alındı. Hastamızın herkese selamı var, saygılar sunuyor.
"ŞU AN İÇİN FELÇ RİSKİ YOK"
Hastanın seyahat etmesi birkaç gün sıkıntılı olabileceğinden şu an başka hastaneye sevk edilmesi tıbben mümkün değildir. Şu anda felçten söz edemeyiz, hastamızda böyle bir durum yoktur. Ancak gelişebileceği endişeyle takip ve tedavi ediyoruz."
"BEYİN DAMAR TIKANIKLIĞI ŞÜPHESİYLE TAKİP ALTINDA"
İnanır'ın ikinci doktoru ise "Kendisi 3 yıl önce de benzer bir durum yaşamış. Yine bir beyin damar tıkanıklığı şüphesi ile hastanede takip ediyoruz. Bu tabloda birkaç gün geçmeden net bir şey söylemek doğru değil. O yüzden şu an kendisini takip etmek amacıyla yakından takip ediyoruz." diye konuştu.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|12
|30
|2. Hatayspor
|13
|26
|3. Alanyaspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|12
|23
|5. Başakşehir
|13
|21
|6. Galatasaray
|12
|21
|7. Beşiktaş
|13
|20
|8. Fenerbahçe
|12
|20
|9. Karagümrük
|12
|19
|10. Adana Demirspor
|12
|16
|11. Altay
|12
|16
|12. Gaziantep FK
|12
|15
|13. Kayserispor
|12
|15
|14. Antalyaspor
|13
|15
|15. Sivasspor
|13
|13
|16. Giresunspor
|13
|13
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|13
|12
|18. Kasımpaşa
|12
|9
|19. Göztepe
|12
|9
|20. Rizespor
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|12
|27
|2. Ümraniye
|12
|27
|3. Eyüpspor
|12
|26
|4. Erzurumspor
|12
|25
|5. Bandırmaspor
|12
|22
|6. Tuzlaspor
|12
|20
|7. Kocaelispor
|11
|20
|8. İstanbulspor
|12
|19
|9. Samsunspor
|11
|15
|10. Adanaspor
|12
|15
|11. Bursaspor
|12
|14
|12. Menemenspor
|12
|14
|13. Gençlerbirliği
|12
|14
|14. Boluspor
|12
|13
|15. Denizlispor
|11
|11
|16. Ankara Keçiörengücü
|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
|18. Altınordu
|12
|10
|19. Balıkesirspor
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|12
|29
|2. Liverpool
|12
|25
|3. Man City
|11
|23
|4. West Ham
|12
|23
|5. Arsenal
|12
|20
|6. Wolverhampton
|12
|19
|7. M. United
|12
|17
|8. Brighton
|12
|17
|9. Crystal Palace
|12
|16
|10. Tottenham
|11
|16
|11. Everton
|11
|15
|12. Leicester City
|12
|15
|13. Southampton
|12
|14
|14. Brentford
|12
|13
|15. Aston Villa
|12
|13
|16. Watford
|12
|13
|17. Leeds United
|11
|11
|18. Burnley
|12
|9
|19. Norwich City
|12
|8
|20. Newcastle
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|13
|28
|2. Real Sociedad
|13
|28
|3. Real Madrid
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|13
|26
|5. Real Betis
|13
|21
|6. Barcelona
|13
|20
|7. Rayo Vallecano
|13
|20
|8. Athletic Bilbao
|13
|19
|9. Osasuna
|14
|19
|10. Valencia
|13
|17
|11. Espanyol
|14
|17
|12. Villarreal
|13
|16
|13. Mallorca
|13
|15
|14. Deportivo Alaves
|13
|14
|15. Celta de Vigo
|14
|13
|16. Cádiz
|13
|12
|17. Granada
|12
|11
|18. Elche
|13
|11
|19. Levante
|14
|7
|20. Getafe
|13
|6