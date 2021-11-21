Kadir İnanır'ın doktorları konuştu

Muğla Dalaman'da yaşayan Kadir İnanır, dün akşam saatlerinde yürüyüş yaptığı esnada ani bir rahatsızlık geçirip Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı.

72 yaşındaki sanatçının durumu herkes tarafından merak edilirken, doktorlarından ilk açıklama geldi.

"HEPİNİZE SELAMI VAR"

Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, İnanır'ın son duruma ilişkin şu ifadelere yer verdi:

Beyin damar hastalığı ön tanısıyla servise alınmıştır. Kendisinin bilinci açıktır. Yakın takip devam ediyor. Birkaç gün daha yakı ntakip gerekiyor, gerekli önlemler alındı. Hastamızın herkese selamı var, saygılar sunuyor.

"ŞU AN İÇİN FELÇ RİSKİ YOK"

Hastanın seyahat etmesi birkaç gün sıkıntılı olabileceğinden şu an başka hastaneye sevk edilmesi tıbben mümkün değildir. Şu anda felçten söz edemeyiz, hastamızda böyle bir durum yoktur. Ancak gelişebileceği endişeyle takip ve tedavi ediyoruz."

"BEYİN DAMAR TIKANIKLIĞI ŞÜPHESİYLE TAKİP ALTINDA"

İnanır'ın ikinci doktoru ise "Kendisi 3 yıl önce de benzer bir durum yaşamış. Yine bir beyin damar tıkanıklığı şüphesi ile hastanede takip ediyoruz. Bu tabloda birkaç gün geçmeden net bir şey söylemek doğru değil. O yüzden şu an kendisini takip etmek amacıyla yakından takip ediyoruz." diye konuştu.