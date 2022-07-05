Kadir Şeker'in tahliyesi reddedildi
12 yıl 6 ay hapsi Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker'in, yeniden yargılandığı davada tahliyesi beklenirken, cezası 10 yıl 10 aya düşürüldü.
Konya'da şiddet gören genç kadını kurtarmak için hamle yapan Kadir Şeker'in hayatı karardı.
Kadına şiddeti engellemek isterken saldırganı öldürdüğü gerekçesiyle Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Kadir Şeker, önce müebbet hapse çarptırılmış ardından ise indirimlerle 12 yıl 6 ay cezaya kadar düşürülmüştü.
Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi Kadir Şeker'in aldığı cezanın yüksek olduğunu belirterek, yerel mahkemenin kararını bozdu. Tahrik hükümlerinin, Kadir Şeker lehine azami derecede uygulanmasına hükmedildi.
Tahliyesi bekleniyordu
Bugün yeniden hakim karşısına çıkan Kadir Şeker'in, haksız tahrik indiriminin en üst seviyeden uygulandığı takdirde cezasının 10 yıla düşürüleceği, hatta cezaevinde bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tahliye edilebileceği bekleniyordu.
Hapsi 10 yıl 10 aya düşürüldü
Edinilen son dakika bilgisine göre Yargıtay'ın bozduğu kararda yeniden yargılanan, Kadir Şeker'in, tutukluluk halinin etmesine karar verilip, cezası 10 yıl 10 aya düşürüldü.
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