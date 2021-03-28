Kadir Şeker kıskançlık cinayetine kurban gitmiş!
İnşaat işçisi Kadir Şeker'i vahşice öldüren katil Özgür Y.'nin ifadesi ortaya çıktı. Şeker ile arkadaşlıklarının olduğunu ve zaman zaman da aynı evde kaldıklarını söyleyen Özgür Y., bir kadınla görüştüğünü ve kıskançlık yüzünden Şeker'i öldürdüğünü itiraf etti.
Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi'nde bulunan bir apartmandan gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri, binaya girdiklerinde vahşice öldürülen 30 yaşındaki Kadir Şeker'in cansız bedeniyle karşılaştı. Aldığı bıçak darbeleriyle vahşice öldürüldüğü belirlenen inşaat işçisi Kadir Şeker'in cenazesi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
SAKLANDIĞI KÖYDE YAKALANDI
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetle ilgili yaptıkları inceleme ve araştırmalarda cinayet şüphelisinin 43 yaşındaki Özgür Y. olduğunu belirledi. Ekipler yaptıkları 2 saat 24 dakika süren çalışmanın ardından, cinayet şüphelisi Özgür Y.'yi Uzunköprü'nün Dereköy köyünde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
KISKANÇLIK YÜZÜNDEN ÖLDÜRDÜ
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğine getirilen Özgür Y.'nin ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Özgür Y.'nin ifadesinde, Uzunköprü ilçesinde yaşadığını zaman zaman ilçeye gitmediği günlerde iş arkadaşı olan Kadir Şeker ile aynı evde kaldıklarını, bir kadınla görüştüğünü bu kadın yüzünden öldürdüğü Kadir ile aralarında zaman zaman kıskançlık yaşadıklarını, en son tartışmanın kavgaya dönüştüğünü ve cinayet işlediğini öne sürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özgür Y. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
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