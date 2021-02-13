Bir süredir koronavirüs nedeniyle özel bir hastanede tedavisi devam eden eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş hayatını kaybetti.

16 Kasım'dan beri koronavirüs tedavisi Kadir Topbaş aralık ayından bu yana yoğun bakıma alınmıştı.