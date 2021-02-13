Kadir Topbaş hayatını kaybetti
Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 13.02.2021, 16:30 13.02.2021, 17:23
Bir süredir koronavirüs nedeniyle özel bir hastanede tedavisi devam eden eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş hayatını kaybetti.
16 Kasım'dan beri koronavirüs tedavisi Kadir Topbaş aralık ayından bu yana yoğun bakıma alınmıştı.
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