Kadir Topbaş vefatının birinci yılında anıldı

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Kadir Topbaş için vefatının 1. yıl dönümünde Bağcılar'da anma programı düzenlendi. Programa, Topbaş'ın eşi Özleyiş Topbaş, çocukları, dostları, mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Programda, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Kadir Topbaş'ı anlatan sinevizyon gösterildi. Bu sırada Topbaş ailesi fertleri ve sevenleri duygu dolu anlar yaşadı.

Oğlu Hüseyin Topbaş, babasıyla ilgili duygularını paylaşarak, "Çok emek ve hizmet verdi. Bundan dolayı bizlerle geçirdiği süreç biraz daha kısıtlı kaldı. Bu anlamda biz onu hep uzaktan sevdik. Çok da güzel bir bağ kurduk. Şu an aramızda olmasa da her daim kalbimizle onu dinliyoruz. Bize tertemiz bir isim ve soyadı bıraktı." dedi.

Topbaş ile uzun süre çalışan eski AK Parti Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, "Çok sevdiğim ve takdir ettiğim bir insandı. Ahlaklı, edepli, dürüst ve mert bir insandı. Bu konuda kendisine her zaman şahitlik ederim. Birlikte güzel işler yaptık. İstanbul Büyükşehir'in elde edilmesinde, Türkiye'de belediyeciliğin oturmasında buradaki çalışmaların çok büyük önemi vardı." ifadelerini kullandı.

"Hiç kimseyi ihmal etmezdi"

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Topbaş'ın hayatında ayrı bir yeri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Siyasette gözümü Kadir ağabey, Feyzullah ağabey ve Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la açtım. Kadir ağabeyle Gençlik Kolları'nda Bağcılar'a bir şeyler yapmaya çalıştık. İşte buradaki kadim dostlar, bundan sonraki süreçte yeni Kadir ağabeyler yetiştirmek, vatanına, milletine, İslam'a hizmet edecek ve bu ülkede 15 Temmuz'ları yaşatmayacak inançlı nesiller yetiştirmek zorunda. Kadir ağabey buna gerçekten önem verirdi. Çok güzel sözleri vardı. Sözü de hayata geçiren birisiydi. 'Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz.' derdi. İşte Bağcılar tarlasındaki izlerini biraz önce izledik. Ne maddi ne de makam ve mevki olarak ihtiyacı vardı. Kimseyi ihmal etmeden her birinin derdiyle teker teker ilgilenirdi."

Programda, AK Parti İl Başkan Yardımcısı İsmet Öztürk, eski Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu ve eski Sarıyer Belediye Başkanı Yusuf Tülün ile Topbaş'ın mesai ve çocukluk arkadaşları anılarını paylaştı.

Anma etkinliği, Topbaş için ilçe genelindeki Kur'an kurslarında okunan hatmin duasının yapılmasıyla sona erdi.