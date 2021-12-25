Kafe çalışanı, soluk borusuna yemek kaçan minik kızı kurtardı

Kahramankazan Belediyesince bir sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen ve tüm işletmesinin farklı engel türlerine sahip 15 engelli birey tarafından yapıldığı Kahramankazan Belediyesi Engelsiz Kafe'de herkesi korkutan bir olay yaşandı. Kafeye annesiyle birlikte gelen 2 buçuk yaşındaki minik kız çocuğunun yemek yediği sırada nefes borusuna yemek kaçtı. Durumu fark eden Engelsiz Kafe personelleri hemen annenin ve minik çocuğun yardımına koşarak müdahalede bulundu. İlk yardım eğitimi almış olduğu öğrenilen kafe sorumlusu Zeynel Camcı, minik çocuğa, nefes borusuna herhangi bir şeylerin kaçması durumunda uygulanan “Heimlich Manevrası” olarak bilinen ilk yardım tekniğini uyguladı. Camcı, uyguladığı ilk yardım tekniği sonucu minik çocuğun nefes borusuna kaçan yemek parçalarını çıkarmayı başardı. Ölümün kıyısından dönen çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan bu korkulu dolu anlar ise kafenin güvenlik kameralarına yansıdı.

“Çocuğu kucağıma aldıktan sonra elinin boğazında olduğunu gördüm”

Yaşanılan korku dolu anları anlatan Zeynel Camcı, “Burada farklı engel türlerine sahip olan 15 engelli bireyle birlikte çalışıyoruz. Bağrış çağrış sesleri duydum, koşarak olayın ne olduğunu anlamaya çalıştım. Bir hanımefendinin kucağında bir çocuğun sırtına vurduğunu gördüm ve hemen çocuğu kucağıma aldım. Çocuğu kucağıma aldıktan sonra elinin boğazında olduğunu gördüm. Daha önce ilk yardın eğitimini almıştım. Çocuğa hemen ‘Heimlich Manevrası' uyguladım. İlk başta başarılı olamadım, fakat sonrasında bir hamle daha yaptım, Allah'ın izniyle çocuk gözlerini açtı. Allah onu ailesine bağışladı, çok şükür çocuğumuz kurtuldu” dedi.

“Çok şükür çocuğumuz kurtuldu”

Kendisinin ve kızının isminin açıklanmasını istemeyen anne ise çocuğuna yardım eden kafe çalışanlarına sonsuz teşekkür ettiğini belirterek, “Büyük korku ve panik yaşadım. Allah onlardan razı olsun, çocuğumu kurtardılar” şeklinde konuştu.