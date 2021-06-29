Kafede eşini darbeden zanlı tutuklandı

Atatürk Mahallesi'nde bir kafede masada bebeğiyle oturan eşi İ.Ç'nin başına bardakla vurup, masadan aldığı servis bıçağıyla saldırdıktan sonra polis tarafından yakalanan T.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli tutuklandı.

"Servis bıçağını 5 yerime sapladı"

Şiddete maruz kalan İmran Çelik, yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

Daha önce de defalarca şiddete maruz kaldığını söyleyen Çelik, "1 ay önce hastanede dinlenme odasında beni dövmüştü. Darp raporu aldım fakat orada kameralar olmadığı için bunu ispat edemedim. Daha sonra boşanma davası açtığım ve uzaklaştırma kararı çıkarttığım için dün de beni kafeye çağırdı, kızımızı görmek istedi, konuşmak istedi. Ben de kafeye gittim. Orada konuşuyorduk. 'sen ölümden korkmuyor musun?' dedi. Ben de 'korkmuyorum, en fazla canımı alabilirsin' dedim. Daha sonra bardağı aldı, başımda kırdı. Cam bardaktı, başımdan yaralandım. Ardından servis bıçağını aldı 5 yerime sapladı. Dava açmamdan önce de sürekli beni 'Benden boşanırsan seni öldürürüm. Topuklarına sıkarım. Olan Asya'ya, kızına olur' diyerek tehdit ediyordu" dedi.

Olay

Soma ilçesinde dün akşam, bir kafede oturan T.Ç. masadaki bardağı eşinin başına vurmuş, daha sonra servis bıçağıyla saldırmıştı. Kendisini durdurmaya çalışan 2 kadına da saldıran T.Ç. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Yaşananlar da kafenin güvenlik kamerasına yansımıştı.