Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden başarılı bir çalışma daha

Kahramanmaraş’ta Buğdayda Yerli ve Milli Tohumlarla Deneme Yapılan Tarlada Hasat Günü Etkinliği Düzenlendi.

TÜRKİYE 21.06.2020, 15:25
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Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden başarılı bir çalışma daha

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Enstitü Müdürlükleri ile Türkiye Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB)’ne üye özel sektör tarafından tescil ettirilen çeşitlerin “Yerli ve Milli Tohumlarımızın Ulaşmadığı Çiftçi Kalmasın” sloganıyla yola çıkılarak İl Müdürlüğümüze gönderilen Tekfen firmasına ait Toros 1003, Tekfen 1013 ve Tekfen 1016, Safgen firmasına ait Fadime Ana ve Atlas firmasına ait Özkan buğday çeşitleriyle demonstrasyon çalışması kuruldu.

Toros 1003, Tekfen 1013 ve Tekfen 1016 ekmeklik buğday çeşitleri Dulkadiroğlu İlçemize ait Karacasu mahallesinde Mahmut Arıkan’a ait yaklaşık 17 da alanda, Fadime Ana çeşidi Türkoğlu Merkezde Mahmut Kalkana ait yaklaşık 5 da’lık alanda, Özkan çeşidi ise, yine Türkoğlu İlçemizde Kazım Karacaya ait yaklaşık 5 da alanda ekilmiştir.

Tekfen tarım firması tarafından gönderilen Toros 1003, Tekfen 1013 ve Tekfen 1016 çeşitleri 23 Kasım 2019 tarihinde ekilmiştir. Çıkışlar üniform şekilde meydana gelmiş bitki gelişimi ile ilgili herhangi bir problem yaşanmamıştır.

İlimizde 1.267.685 da alanda buğday ekilişi yapılmakta olup, bunun 880.124 da’ lık alanını ekmeklik buğday oluşturmakta, 279.950 ton üretim gerçekleşmektedir. Ekmeklik buğday üretiminin çok önemli bir yer tuttuğu İlimizde iklime uyumlu hastalık ve zararlılara dayanıklı yeni çeşitlerin üretime kazandırılması ilimiz için faydalı olacaktır.

Yapılan demonstrasyon çalışmasının neticesinde çeşitlerin genel durumu ve gelişimi göz önüne alınarak bu çeşitlerin ovada mevcut ekilen çeşitlerle yarışabileceği değerlendirilmiş olup, çiftçilerimize tanıtımı amacıyla bu hasat günü etkinliği düzenlenmiştir.

Program sonunda deneme buğday demostrasyon alanlarının hasadına geçilerek çiftçi ve arazı şartlarında TOROS 1003 çeşidinden 836 kg, TEKFEN 1016 çeşidinden 890 kg, TEKFEN 1013 çeşidinden ise dekara 833 kg verim elde edilmiştir.

Programda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa BOZKURT, ‘ Yerli ve Milli tohum çeşitlerinin kullanımının önemine vurgu yaparak, üretimin her aşamasında teknik elemanlarımız sahada çiftçilerimizle birlikte çalışmaktadırlar dedi.

Programa Katılan Tekfen Tarla Tohumu Operasyon Müdürü yerli ıslah ile üretikkleri yerli buğday tohumlarını çiftçilerimizin hizmetlerine sunduklarını söyleyerek yerli ve milli çeşit ıslahlarına devam edeceklerini söyledi.

Arıkan Tarım İşletmeleri sorumlusu Cafer YENİĞÜL ise buğdayların veriminden oldukça memnun olduklarını söyledi.

Hasat Günü Etkinliği demonstrasyon sonuçlarının paylaşılması ile son buldu.

#Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü #yerli tohum #Tarlada Hasat Günü Etkinliği
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