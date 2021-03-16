Kahramanmaraş'ta artış devam ediyor! Bakan Koca açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, illere göre yüz binde görülen vaka sayısı oranını açıkladı. Kahramanmaraş'ta geçen hafta vaka oranı 41,52 iken bu hafta 56,50 oldu.
TÜRKİYE 16.03.2021, 00:42 16.03.2021, 00:58
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre yüz binde görülen vaka sayısı oranını açıkladı.
Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde görebilirsiniz. Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün." ifadelerini kullandı.
İSTANBUL'DA 100 BİN KİŞİDE 178,25, ANKARA'DA 68,53 VE İZMİR'DE 78,57
İllere göre 6-12 Mart tarihleri arasında koronavirüs vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 178,25, Ankara'da 68,53, İzmir'de 78,57 oldu.
KAHRAMANMARAŞ'TA ARTIŞ DEVAM EDİYOR.
Kahramanmaraş'ta geçen hafta vaka oranı 41,52 iken bu hafta 56,50 oldu. Vakaların artış yönünde olması korkuttu.
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