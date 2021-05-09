Kahramanmaraş'ta çekilen video sosyal medyayı ikiye böldü!
Yanına gelen sokak köpeğine kaşıkla yemekten veren kadın sosyal medyayı ikiye böldü. Kullanıcıların bir kısmı durumu yadırgamazken diğer yandan tepkiler yükseldi.
Ankara'dan Kahramanmaraş'a gelen Sema Şenol, dinlenmek ve yemek için bir konaklama tesisinde mola verdi.
Şenol, yemek yerken bu sırada yanlarına sokak köpeği geldi. Köpeğin aç olduğunu fark eden Sema Şenol, yemek yediği kaşıkla köpeğe de yedirdi.
Köpeği kendi yediği köfte ve pilavla besleyen Şenol, o anları sosyal medyada da paylaştı.
YORUMLAR İKİYE BÖLÜNDÜ
Şenol'un köpeğe kaşıkla yemek yedirdiği video, sosyal medyada gündem oldu. 1 milyondan fazla izlenen video binlerce yorum aldı. Yorum yapanlar ise Sema Şenol'un köpeğe yemek yedirme şeklinden dolayı ikiye bölündü.
Bazı kullanıcılar köpeğe kaşıkla yemek yedirmenin yanlış olduğunu, o kaşığın başka insanlar tarafından da kullanılacağını, köpeğin önünde bir kap bırakılması gerektiğini savundu.
Bazı kullanıcılar ise aç bir hayvana şefkat gösterip onu beslemenin kaşıktan daha öneli olduğunu söyledi.
KAŞIK ÇÖPE ATILDI
Öte yandan köpeğin karnını doyurup ayrıldıktan sonra garsonun Sema Şenol köpeğe gösterdiği sevgiden dolayı teşekkür ederek, daha sonra kullanılmaması için kaşığı çöpe attığı belirtildi.
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